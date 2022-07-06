Минздрав порекомендовал регионам возобновить оказание плановой медпомощи

Минздрав России властям регионов вновь начать оказывать плановую медицинскую помощь в полном объеме. Это относится и к стационарам, которые из-за пандемии коронавируса были временно перепрофилированы для лечения пациентов с Covid-19.Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что пациенты с коронавирусом по-прежнему смогут получать помощь в неинфекционных отделениях медицинских организаций.

Напомним, со 2 июля по всей России сняты основные ограничения, вводившиеся для борьбы с распространением коронавируса. Теперь в общественных местах можно появляться без масок. Ранее в Упарвлении здравоохранения Казани предупредили, что отмена антиковидных мер не означает окончания пандемии.