Жаворонков: Отмена антиковидных ограничений не означает конца пандемии

В Горздраве Казани напомнили, что отмена масочного режима в России еще не означает, что пандемия закончилась и коронавирус больше не опасен.

Замминистра здравоохранения РТ, глава Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков подчеркнул, что основные антиковидные ограничения сняты, поскольку заболеваемость сильно сократилась. Однако казанцы все еще заболевают COVID-19 и некоторые переносят болезнь тяжело.

«Наши временные инфекционные госпитали продолжают работу, ежедневно в них обращаются пациенты, часть из которых мы вынуждены госпитализировать в связи с соответствующей тяжестью состояния. Работа по-прежнему ведется и на амбулаторном этапе, и в палатах, и в отделениях реанимации», - передает его слова пресс-служба управления.

Напомним, со 2 июля по всей России сняты основные ограничения, вводившиеся для борьбы с распространением коронавируса. Теперь в общественных местах можно появляться без масок.