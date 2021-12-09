Минздрав рассказал о планах по производству вакцины от Covid-19 для подростков

До конца 2021 года в гражданский оборот планируется выпустить около 150 тыс. доз вакцины «Спуутник М». Прививать ей будут подростков, напомнил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Мы планировали в этом году где-то 150 тыс. выпустить. Сейчас контроль завершается», — цитирует его РИА Новости.

Мурашко подчеркнул, что подростки младше 15 лет будут вакцинироваться только с согласия родителей, а с 15 – с собственного добровольного согласия, оформленного в письменном виде.

О регистрации препарата стало известно 24 ноября. Препарат по аналогии со «Спутником V» вводится дважды с интервалом в 21 день, но в меньшей дозировке.