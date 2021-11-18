Минздрав рассказал, какой вакциной от Covid-19 стоит прививаться пенсионерам

Первый курс вакцинации для граждан в возрасте от 60 лет следует проводить препаратом «Спутник V». Об этом со ссылкой на заместителя министра здравоохранения России Олега Гриднева сообщает РИА Новости.

«При этом для людей в возрасте старше 60 лет специалисты рекомендуют при первичной вакцинации применять двухкомпонентную вакцину „Гам-КОВИД-Вак“ („Спутник V“), поскольку в связи с особенностями иммунитета в этой возрастной группе применение второго компонента помогает сформировать более надежную защиту», — объяснил специалист.

Ранее специалисты объяснили, почему «Спутник Лайт» не подходит для вакцинации данной категории лиц.