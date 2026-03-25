Минздрав прогнозирует рост популяции клещей в этом году

В России в этом году ожидается рост популяции клещей. Такой прогноз дал заведующий лабораторией экологии риккетсий и руководитель отдела природно‑очаговых инфекций НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Алексей Костарной.

«Значительный снежный покров, наблюдавшийся прошедшей зимой, надежно защитил клещей от промерзания во время зимовки. Можно прогнозировать, что популяция клещей в этом году может быть более многочисленна, чем обычно», – цитирует его слова ТАСС.

Эксперт отметил, что в России есть несколько регионов, где риск заражения вирусным клещевым энцефалитом особенно высок. В эту зону входит и Поволжье, в том числе Татарстан. Также к группам риска относятся Калининградская и Ленинградская области, Карелия, регионы Центрального и Северо‑Западного округов, Забайкалье, Алтай, Тыва, ряд сибирских территорий и Дальний Восток.

Клещи, переносящие риккетсиоз, распространены в европейской части страны, включая Астраханскую область, а также в ряде регионов Сибири и на Дальнем Востоке.

Заразиться клещевым боррелиозом (болезнью Лайма) можно во многих регионах России. В их числе – Москва и Подмосковье, Санкт‑Петербург и Ленинградская область, Вологодская, Липецкая, Белгородская, Калужская и Самарская области, Краснодарский край, Татарстан, а также регионы Сибири и Урала.