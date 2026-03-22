Кинолог назвал апрель и май самыми опасными месяцами для собак из-за клещей

Весенний период представляет повышенную опасность для собак из-за активности клещей, пик которой приходится на апрель и май. Об этом РИА Новости сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, паразиты начинают проявлять активность уже ранней весной, как только температура почвы достигает примерно пяти градусов.

«Владельцы домашних животных порой думают, что гулять в марте или начале апреля безопасно. Однако это не так: клещи уже есть в прошлогодней траве. Весенние паразиты во многом даже опаснее, поскольку после спячки (как только земля прогреется до пяти градусов – ред.) они активнее и сразу нападают на жертву (при этом пик в средней полосе приходится на апрель-май – ред.)», – отметил Голубев.

Он напомнил, что клещи могут переносить опасные заболевания, включая пироплазмоз, боррелиоз и эрлихиоз, которые без лечения способны привести к гибели животного в течение нескольких дней.

Кинолог подчеркнул, что стопроцентной защиты от паразитов не существует, однако использование различных средств значительно снижает риски. Среди наиболее распространенных он назвал специальные таблетки, капли на холку и защитные ошейники.

«Второй популярный способ – капли на холку. Вещество отпугивает или убивает клеща еще до укуса. Среди неудобств: нельзя мыть собаку два дня до и после нанесения, часто советуется свести контакт с ней к минимуму в течение суток. Если питомец очень любит купаться, то эффективность средства снижается», – добавил он.

Голубев также рекомендовал после каждой прогулки тщательно осматривать питомца, особенно если у него густая шерсть, и по возможности избегать мест с высокой травой и кустарниками.

При обнаружении клеща его следует удалить как можно быстрее с помощью пинцета или специального приспособления, после чего обработать место укуса и наблюдать за состоянием животного.

«Паразиты поджидают в кустах и траве, поэтому основное правило: по возможности стараться избегать без надобности подобных мест. Если вы часто выходите в лес, у вас должна быть серьезная защита. Обязателен осмотр после каждой прогулки, особенно если у вас длинношерстная собака. Густой подшерсток – отличное убежище для клеща, поэтому также вычесывайте собаку пуходеркой после улицы», – заключил президент РКФ.