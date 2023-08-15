Минздрав признал утратившим силу документ о порядке выдачи справки о смене пола

Минздрав РФ признало утратившим силу приказ, который утверждает форму и порядок выдачи медицинской организацией справки о смене пола. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, следует признать утратившим силу соответствующий приказ Минздрава РФ от 23 октября 2017 года.

Отмечается, что новый приказ вступает в силу со дня, который следует за днем опубликования, то есть в среду, 16 августа 2023 года.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон о введении в РФ запрета на операции по смене пола 24 июля. Замминистра здравоохранения РФ Евгения Котова отмечала, что новый закон не нарушит конституционные права граждан.