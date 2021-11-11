Минздрав привел статистику по смертности от Covid-19 среди беременных

Каждый день в России от коронавируса умирают по две женщины во время беременности либо после родов. Такими данными сегодня поделился главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству Роман Шмаков.

«Действительность такова — ежедневно в стране от коронавируса умирают по две женщины во время беременности или после родоразрешения. Вопрос профилактики сейчас важен как никогда», — подчеркнул специалист.

Он напомнил, что прививка от коронавирусной инфекции после 22-й недели беременности никак не повлияет на ее течение, и призвал женщин вакцинироваться.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, в каком возрасте в России дети чаще всего заражаются коронавирусом.