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Ру Тат
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Здоровье
11 ноября 2021  20:38

Минздрав привел статистику по смертности от Covid-19 среди беременных

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Каждый день в России от коронавируса умирают по две женщины во время беременности либо после родов. Такими данными сегодня поделился главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству Роман Шмаков.

«Действительность такова — ежедневно в стране от коронавируса умирают по две женщины во время беременности или после родоразрешения. Вопрос профилактики сейчас важен как никогда», — подчеркнул специалист.

Он напомнил, что прививка от коронавирусной инфекции после 22-й недели беременности никак не повлияет на ее течение, и призвал женщин вакцинироваться.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, в каком возрасте в России дети чаще всего заражаются коронавирусом.

#смертность #Коронавирус #беременные женщины
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