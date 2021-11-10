Роспотребнадзор рассказал, в каком возрасте дети чаще всего болеют Covid-19

Больше всего коронавирусной инфекции подвержены дети в возрасте до года, старше семи лет и подростки. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» рассказал замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Специалист сообщил, что на долю детей в России приходится 11% от выявляемых случаев заражения.

«Наиболее часто ковидом болеют дети до года, начиная с семилетнего возраста, в основном болеют подростки», — уточнил он.

Горелов подчеркнул, что в 70% случаев дети заражаются от взрослых.