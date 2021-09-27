Минздрав Пермского края: Восемь раненых при стрельбе в вузе продолжают лечение

Восемь человек, пострадавших при стрельбе в Пермском государственном университете, все еще находятся в больницах краевого центра, а еще семеро находятся на лечении в Москве, заявили в Минздраве Пермского края, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что сам стрелявший находится в тяжелом состоянии. Ранее ему ампутировали часть голени.

«Восемь пациентов проходят лечение в пермских медучреждениях, все находятся в удовлетворительном состоянии. Стрелявший находится в тяжелом состоянии, в сознании», – рассказали в ведомстве.

20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Шесть человек погибли, около 47 пострадали. При задержании 18-летний стрелок был ранен и госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что молодой человек, стрелявший на территории пермского вуза, пришел в сознание.