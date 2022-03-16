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Здоровье
16 марта 2022  10:58

Минздрав: Перенесенный Covid-19 не сможет защитить от «стелс-омикрона»

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Перенесенный «омикрон» не защитит человека от заражения «стелс-омикроном». Однако снизить риски помогут вакцинация либо повторная прививка, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

«Даже перенесенное заболевание, вызванное „омикроном“, не обеспечивает надежной защиты от „стелс-омикрона“, в отличии от вакцинации и своевременной ревакцинации», — приводит слова министра РИА Новости.

Мурашко добавил, что люди, привившиеся от коронавируса, значительно меньше рискуют заразиться данным штаммом.

«Более того, согласно данным ряда исследований, у прошедших бустерную вакцинацию случаев „стелс-омикрона“ в группах наблюдения зарегистрировано не было», — заметил он.

Ранее глава Минздрава рассказал об опасности «стелс-омикрона», подчеркнув, что он может стать доминирующим штаммом, потеснив обычный «омикрон».

#коронавирус #Михаил Мурашко
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