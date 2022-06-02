Минздрав о зарплатах в роддоме Нижнекамска: Консенсус найден, проблема – в недопонимании

Сегодня первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев провел рабочую встречу с коллективом Нижнекамского перинатального центра.

Напомним, ранее Минздрав Татарстана провел проверки после жалоб медиков роддома на урезание зарплаты. Якобы после постановления Кабмина РТ, по которому помощь городского роддома более не считалась экстренной, многие врачи потеряли 20-30% заработка из-за того, что переработки перестали оплачиваться в двойном размере. Однако проверки Минздрава по линии казначейства и по линии инспекции по труду и занятости не нашли никаких нарушений.

«Консенсус найден, причиной этого инцидента явилось простое недопонимание и не очень конструктивный диалог между профсоюзом медицинских работников, работниками и администрацией», – заявил Альмир Абашев.

По словам первого замминистра здравоохранения республики, проблемы больше не существует, так как все решения уже найдены. Уровень зарплаты врачей перинатального центра будет и дальше зависеть только от интенсивности их работы.

Кроме того, Альмир Абашев прокомментировал ситуацию с недобором кадров в Нижнекамском родильном доме.

«Это многофакторная ситуация, она зависит от сугубо бытовых вопросов, в частности, переезжающих врачей. Сам родильный дом вполне заслуженный и боеспособный. Здесь предлагаются несколько вариантов развития событий, в том числе и заинтересованность самого коллектива в том, чтобы приходили новые сотрудники», – отметил Абашев.

Первый заместитель министра здравоохранения РТ отметил потенциал роддома в разговоре с коллективом, в связи с чем он надеется на то, что Нижнекамская акушерская служба будет развиваться динамично.