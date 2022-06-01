Проверка Минздрава не нашла нарушений при начислении зарплат врачам роддома Нижнекамска

Министерство здравоохранения Татарстана провело проверки по жалобам медиков Нижнекамского перинатального центра на снижение зарплаты. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе министерства.

В некоторых СМИ появилась информация о том, что нижнекамские врачи отказываются работать из-за того, что им урезали зарплаты. Сообщается, что по новому постановлению Кабинета Министров РТ, помощь городского роддома больше не считается экстренной, в связи с чем ночные дежурства и прочие переработки перестали оплачиваться в двойном размере – на фоне этого медики якобы потеряли порядка 20-30% заработка.

В пресс-службе Минздрава РТ агентству рассказали, что в этом году в детской городской больнице с перинатальным центром в Нижнекамске прошли уже две проверки по линии казначейства и по линии инспекции по труду и занятости – ни одна из них не нашла нарушений по выплате зарплаты.

«В Татарстане заработная плата медицинских работников государственных учреждений здравоохранения устанавливается в соответствии с Положением об условиях оплаты труда, которое утверждено постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан. Согласно законодательству, оплата за ночные дежурства предусмотрена в размере не менее 20%. При сменном графике работы оплата в выходные дни осуществляется в одинарном размере», – отметили в пресс-службе министерства.

Кроме того, в Минздраве РТ заметили, что средняя зарплата по перинатальному центру на 10-12 тысяч выше, чем по больнице.

В данный момент Управление здравоохранения города проводит дополнительную проверку по обращению медработников. Руководство больницы, в свою очередь, прорабатывает вопрос по зарплате и ведет переговоры с республиканским комитетом профсоюза медработников.

Завтра, 2 июня, планируется провести еще одно собрание с сотрудниками перинатального центра – каждый сможет задать интересующие его вопросы и получить на них ответы.