Минздрав назвал допустимую дозу алкоголя в праздники

Алкоголь не рекомендуется смешивать с газированными напитками и сладостями, так как они ускоряют опьянение. При этом максимально приемлемой дозой алкоголя можно считать один-два бокала белого вина, рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

«Призываю вас, дорогие друзья, относиться к празднику встречи Нового года как к карнавалу. Не стоит повышать градус и совмещать алкоголь с газированными напитками и сладостями, так как „пузырьки“ увеличивают всасываемость и ускоряют опьянение, а сахар и алкоголь конкурируют в метаболизме, и продукты полураспада задержатся в организме», — приводит его слова РИА Новости.

Специалист напомнил, что за новогодним столом зачастую находятся дети и им не стоит видеть нетрезвых родителей.

«С большой осторожностью можно сказать, что относительно безопасно сухое белое вино. Один-два бокала на праздник, разбавленные наполовину водой, при достаточной двигательной активности не нанесут серьезного вреда здоровью взрослого человека», — заявил он.

По словам Брюна, в качестве закуски больше всего подходит картофельное пюре. Блюдо может стать неким абсорбентом, который замедлит всасываемость алкоголя в кровь.

Ранее российские врачи напомнили о вреде алкоголя для переболевших и привитых от коронавирусной инфекции, о чем сообщало ИА «Татар-информ».