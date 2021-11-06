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Здоровье
6 ноября 2021  18:31

Минздрав назвал число пациентов с Covid-19 в России

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На данный момент в России под наблюдением врачей находятся более 1,37 млн больных коронавирусом Covid-19. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

«Сегодня под наблюдением врачей в целом в стране находятся 1 млн 377 тыс. пациентов», — сообщил министр журналистам во время рабочей поездки в Рязанскую область.

Сегодня федеральный оперативный штаб отчитался о 41 335 официально зафиксированных случаев коронавируса за сутки. В Татарстане за день зарегистрировали 217 заболевших.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно призывал жителей России прививаться от Covid-19, подчеркивая необходимость вакцинации для победы над пандемией.

#статистика #Коронавирус
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