Еще 217 человек в Татарстане заболели коронавирусом

В Татарстане зарегистрировано 217 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них 4 — завозные, 213 — контактные.

«60 человек госпитализировано, 157 получают лечение на дому», — говорится в сообщении Минздрава РТ.

В Казани заболел 121 человек, в Набережных Челнах — 26, в Нижнекамском и Елабужском районах — по 7, в Кукморском — 5, в Высокогорском, Лениногорском — по 4, в Альметьевском, Буинском, Менделеевском, Мензелинском, Сабинском, Тукаевском — по 3, в Азнакаевском, Актанышском, Бугульминском, Верхнеуслонском, Дрожжановском, Камско-Устьинском, Муслюмовском, Пестречинском, Тюлячинском — по 2, в Алексеевском, Балтасинском, Кайбицком, Мамадышском, Нурлатском, Черемшанском, Ютазинском районах — по 1.

На 6 ноября в Татарстане зарегистрировано 31 937 случаев Covid-19.

Выздоровело за весь период 25 869 человек, в том числе 49 за минувшие сутки.

Всего провакцинировано 1 676 358 человек, из них 1 102 323 получили вторую прививку.