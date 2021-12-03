Минздрав может расширить список противопоказаний к вакцинации от коронавируса

Министерство здравоохранения России может в середине декабря расширить список противопоказаний к вакцинации против коронавируса Covid-19. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источники, близкие к системе здравоохранения.

По словам одного из собеседников издания, обсуждается вариант, согласно которому уточненный перечень станет частью обновленных временных рекомендации по вакцинации. Аналогичный список уже присутствует в их августовской версии.

«В настоящее время идет разработка документа на уровне министерства. Проект был направлен в Роспотребнадзор для уточнения алгоритма его применения. О том, какие болезни войдут в перечень, сообщат позднее», — уточнил другой источник, близкий к Минздраву РФ.

Сейчас в качестве противопоказаний к вакцинации от коронавируса рассматриваются гиперчувствительность к одному из компонентов препарата тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые респираторные инфекции и обострение хронических заболеваний, а также возраст до 18 лет. Специальная вакцина для подростков от 12 лет уже зарегистрирована, но пока не поступила в гражданский оборот.

При этом опрошенные изданием эксперты заметили, что расширять существующий перечень противопоказаний за счет аллергических, онкологических и аутоиммунных заболеваний нецелесообразно.

В частности, по словам специалистов, основанием для постоянного медотвода при аллергиях может стать отек Квинке, анафилактический шок и тяжелая крапивница, а для временного при онкозаболеваниях — прохождение химиотерапии. Аутоиммунные же болезни не требуют отказа от вакцинации, если страдающие ими получают адекватную терапию.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Депздрав Москвы разработал новый алгоритм получения медотвода от вакцинации. В столице он стал доступен в декабре, а на всю Россию его распространят в феврале.