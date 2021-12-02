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Здоровье
2 декабря 2021  12:21

Депздрав Москвы разработал новый алгоритм получения медотвода от вакцинации

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В Москве стало можно получить медицинский отвод от вакцинации против коронавируса Covid-19 при помощи нового алгоритма на федеральном портале госуслуг. Об этом сообщается на сайте столичного Департамента здравоохранения.

Новый механизм разработали по инициативе Клинического комитета ведомства. 

Ранее Минздрав РФ утвердил порядок выдачи и форму справок о наличии противопоказаний к прививке или факте перенесенного заболевания, при предъявлении которых можно получить QR-код.

«Фактом подтверждения выданного медотвода будет являться справка, которая содержится на портале госуслуг. Новые правила вступят в силу 1 февраля 2022 года», — сказано в сообщении столичного ведомства.

Цифровой регистр медотводов будет создан в единой цифровой платформе здравоохранения. 

Предполагается, что нововведения позволят минимизировать риски при получении москвичами с реальными медицинскими противопоказаниями к вакцинации электронного сертификата на портале госуслуг.

Возможность оформить медотвод по новому алгоритму должна стать доступна в Москве с 2 декабря 2021 года.

#QR-коды #коронавирус
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