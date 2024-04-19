Минздрав Беларуси отменил запрет на продажу чая и кофе российской компании «Орими»

Минздрав Беларуси с 19 апреля отменил запрет на ввоз и обращение продукции крупного российского производителя чая и кофе ООО «Орими». Об этом передает ТАСС.

Отмечается, что решение принято после того, как компания из РФ представила доказательства проведенных корректирующих мероприятий, «стабильности процессов производства, хранения, транспортировки продукции», а также наличия «системы контроля безопасности и качества, включая результаты лабораторных исследований продукции».

Ранее сообщалось, что Минздрав Беларуси запретил продажу четырех видов пакетированного чая, производимого в России. В постановлении, введенном главным санврачом республики, отмечалось, что в образцах черного чая марки «Принцесса Канди» и «Гита» в ходе проведения лабораторных испытаний было выявлено повышенное содержание плесени. Позже в «Орими» РБК рассказали, что в республике запретили продажу всей продукции российской компании.