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Минздрав Беларуси отменил запрет на продажу чая и кофе российской компании «Орими»
Минздрав Беларуси с 19 апреля отменил запрет на ввоз и обращение продукции крупного российского производителя чая и кофе ООО «Орими». Об этом передает ТАСС.
Отмечается, что решение принято после того, как компания из РФ представила доказательства проведенных корректирующих мероприятий, «стабильности процессов производства, хранения, транспортировки продукции», а также наличия «системы контроля безопасности и качества, включая результаты лабораторных исследований продукции».
Ранее сообщалось, что Минздрав Беларуси запретил продажу четырех видов пакетированного чая, производимого в России. В постановлении, введенном главным санврачом республики, отмечалось, что в образцах черного чая марки «Принцесса Канди» и «Гита» в ходе проведения лабораторных испытаний было выявлено повышенное содержание плесени. Позже в «Орими» РБК рассказали, что в республике запретили продажу всей продукции российской компании.
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