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Общество 9 апреля 2024 10:49

Минздрав Беларуси запретил продажу производимого в России чая «Гита» и «Принцесса Канди»

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Минздрав Беларуси запретил продажу производимого в России чая «Гита» и «Принцесса Канди»
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Минздрав Беларуси запретил продажу четырех видов пакетированного чая, производимого в России. Речь о торговых марках «Гита» и «Принцесса Канди».

«В ходе осуществления государственного санитарного надзора за соблюдением законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения выявлены факты обращения пищевой продукции, не соответствующей установленным требованиям по микробиологическим показателям безопасности <...>», – сказано в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что производитель – ООО «ОРИМИ» – проводит корректирующие мероприятия для формирования доказательств, удостоверяющих стабильность процессов производства, хранения и транспортировки продукции, действенность системы контроля безопасности.

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