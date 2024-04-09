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Минздрав Беларуси запретил продажу производимого в России чая «Гита» и «Принцесса Канди»
Минздрав Беларуси запретил продажу четырех видов пакетированного чая, производимого в России. Речь о торговых марках «Гита» и «Принцесса Канди».
«В ходе осуществления государственного санитарного надзора за соблюдением законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения выявлены факты обращения пищевой продукции, не соответствующей установленным требованиям по микробиологическим показателям безопасности <...>», – сказано в телеграм-канале ведомства.
Отмечается, что производитель – ООО «ОРИМИ» – проводит корректирующие мероприятия для формирования доказательств, удостоверяющих стабильность процессов производства, хранения и транспортировки продукции, действенность системы контроля безопасности.
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