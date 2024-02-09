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Политика 9 февраля 2024 21:23

Минюст внес в реестр иноагентов компанию карикатуриста Елкина**

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Минюст внес в реестр иноагентов компанию карикатуриста Елкина**
Здание Министерства юстиции РФ
Фото: пресс-служба Минюста РФ

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов еще одну организацию — ООО «ЕЛКИН КАРТОН»*.

Компания учреждена российским художником-карикатуристом Сергеем Елкиным**, объявленным прежде, в апреле 2022 года, иностранным агентом.

Неделей ранее правозащитник Олег Орлов** и директор «Викимедиа.ру» Станислав Козловский** были признаны иноагентами.

* Внесено в реестр организаций — иностранных агентов.

** Признан физическим лицом — иностранным агентом.

#минюст рф #иноагент
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