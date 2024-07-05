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Минюст включил в реестр иноагентов журналистку Герасименко* и юриста Вайпана*
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов еще пятерых человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
О юристе Григории Вайпане* в заявлении министерства сказано, что он «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власи Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине». А также принимал участие в создании сообщений и материалов иностранных агентов, выступал в качестве респондента на информационных площадках иноагентов и участвовал в мероприятии, организованном иностранными агентами.
Относительно проживающей за пределами РФ журналистки Олеси Гертасименко* в сообщении Минюста утверждается, что она «распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил Российской Федерации, выступала против специальной военной операции на Украине», а также участвовала в создании сообщений и материалов иностранных агентов.
Про журналиста Сергея Ежова* в заявлении ведомства говорится, что он «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил» РФ. Кроме того, утверждается, что журналист призывал к введению санкций против граждан России, выступал против специальной военной операции на Украине и участвовал в создании сообщений и материалов иностранных агентов.
Иностранными агентами также признаны два петербургских муниципальных депутата: Сергей Трошин* и Федор Уткин*.
Про Трошина* утверждается, что он распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, участвовал в создании сообщений и материалов иноагентов, осуществлял пропаганду ЛГБТ**-отношений.
Об Уткине* же в сообщении Минюста говорится, что он выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, участвовал в создании сообщений и материалов иноагентов.
* Признан физическим лицом — иностранным агентом.
** Экстремистская организация, запрещенная в России. В конце ноября 2023 года такое решение принял Верховный суд РФ, сочтя соответствующее явление «международным общественным движением».
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