Минюст включил в реестр иноагентов журналистку Герасименко* и юриста Вайпана*

Фото: пресс-служба Минюста РФ

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов еще пятерых человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

О юристе Григории Вайпане* в заявлении министерства сказано, что он «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власи Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине». А также принимал участие в создании сообщений и материалов иностранных агентов, выступал в качестве респондента на информационных площадках иноагентов и участвовал в мероприятии, организованном иностранными агентами.

Относительно проживающей за пределами РФ журналистки Олеси Гертасименко* в сообщении Минюста утверждается, что она «распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил Российской Федерации, выступала против специальной военной операции на Украине», а также участвовала в создании сообщений и материалов иностранных агентов.

Про журналиста Сергея Ежова* в заявлении ведомства говорится, что он «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил» РФ. Кроме того, утверждается, что журналист призывал к введению санкций против граждан России, выступал против специальной военной операции на Украине и участвовал в создании сообщений и материалов иностранных агентов.

Иностранными агентами также признаны два петербургских муниципальных депутата: Сергей Трошин* и Федор Уткин*.

Про Трошина* утверждается, что он распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, участвовал в создании сообщений и материалов иноагентов, осуществлял пропаганду ЛГБТ**-отношений.

Об Уткине* же в сообщении Минюста говорится, что он выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, участвовал в создании сообщений и материалов иноагентов.

* Признан физическим лицом — иностранным агентом.

** Экстремистская организация, запрещенная в России. В конце ноября 2023 года такое решение принял Верховный суд РФ, сочтя соответствующее явление «международным общественным движением».