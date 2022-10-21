Минюст включил в число иноагентов журналиста Зыгаря и кинопродюсера Роднянского

Министерство юстиции РФ вновь расширило реестры иностранных СМИ, выполняющих функцию иностранного агента, и физических лиц — иноагентов. Это следует из данных, размещенных на сайте ведомства.

СМИ — иностранным агентом объявлен журналист и писатель Михаил Зыгарь, в первой половине 2010-х годов бывший главным редактором телеканала «Дождь», впоследствии также признанного иноагентом.

Физлицами-иноагентами признаны кинопродюсер Александр Роднянский, журналисты Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр (Шадрина), активисты Руслан Габбасов и Семен Кочкин, общественник Илья Шуманов и политик, бывший депутат Государственной Думы Илья Пономарев, а также вдова погибшего бизнесмена Дмитрия Босова (бывшего некоторое время владельцем газеты «Ведомости») Катерина Босов.

Ранее сегодня Минюст России внес в реестр СМИ-иноагентов ООО «Иновещание», о чем сообщал «Татар-информ».