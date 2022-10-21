Минюст России внес в список иноагентов ООО «Иновещание»

Министерство юстиции России сегодня внесло в реестр иностранных СМИ, выполняющих функцию иностранного агента, ООО «Иновещание». Соответствующие данные опубликованы на сайте ведомства.

«Указанное юридическое лицо было учреждено физическим лицом, ранее включенным в реестр, — Соловьем В. Д. В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанным физическим лицом требований закона <…>», — уточнили при этом в Минюсте.

Речь идет о политологе Валерии Соловье. Он был объявлен СМИ — иностранным агентом еще 9 сентября этого года.

На прошлой неделе в реестр СМИ-иноагентов оказались включены кинокритик Антон Долин и пятеро журналистов: Иван Жадаев, Кирилл Харатьян, Владимир Рувинский, Вероника Куцылло и Наталия Телегина, о чем сообщал «Татар-информ».