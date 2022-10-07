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Политика
7 октября 2022  21:15

Минюст включил в число иноагентов писателя Глуховского и социолога Ясавеева

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Министерство юстиции России сегодня внесло в реестр иностранных СМИ, выполняющих функцию иностранного агента, писателя Дмитрия Глуховского и социолога Искандера Ясавеева, бывшего преподавателя Казанского федерального университета.

Кроме того, СМИ-иноагентом признана журналистка Евгения Балтатарова. Соответствующие данные опубликованы на сайте ведомства.

Еще в начале лета Басманный суд Москвы заочно арестовал Дмитрия Глуховского по статье 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации». 

Эта статья была включена в Уголовный кодекс вскоре после начала специальной военной операции на Украине, которую инициировал Президент РФ Владимир Путин.

#сми-иноагенты
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