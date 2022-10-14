Минюст России внес в список иноагентов кинокритика Долина и пятерых журналистов

В реестр СМИ, выполняющих функцию иноагентов, внесли кинокритика Антона Долина и журналистов Ивана Жадаева, Кирилла Харатьяна, Владимира Рувинского, Веронику Куцылло, Наталию Телегину. Об этом сообщается на сайте Минюста РФ.

Кроме того, в список незарегистрированных общественных объединений-иноагентов включено движение «Весна», созданное в 2013 году. Отмечается, что организацию финансируют иностранные граждане.

Также в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента, включен главред телеканала «Дождь» (признан СМИ-иноагентом) Тихон Дзядко. В графе об источниках финансирования указана Украина. В список также попали пресс-секретарь и соратник блогера Алексея Навального Кира Ярмыш и Дмитрий Низовцев.