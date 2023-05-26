Минюст России внес в реестр иноагентов лидера группы «Би-2»

Иностранным агентом признан лидер рок-группы «Би-2» Лева (Егор Бортник)* и еще восемь человек. Об этом говорится на сайте Минюста России.

«Е.М. Бортник* выступал против специальной военной операции на Украине, негативно высказывался в отношении Российской Федерации, ее граждан и органов государственной власти», — отмечается в сообщении.

Напомним, в начале мая исполнитель заявил, что не вернется в Россию, и резко отреагировал на поздравления фанатов с Днем Победы.

Помимо него, в реестр включены экс-депутат Магомед Гаджиев*, ведущая Ирина Аллерман*, директор Новосибирского открытого колледжа Сергей Чернышов*, антрополог Александра Архипова* и другие.

Также в списке оказались две организации – объединение «Общенародный Союз Возрождения России»**, а также общественное движение «Совет матерей и жен»** и его лидер Ольга Цуканова*.

* Признан(а) физическим лицом — иностранным агентом.

** Внесен в реестр организаций — иностранных агентов.