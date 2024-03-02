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Минюст России внес ЛГБТ* в реестр запрещенных и ликвидированных организаций
Минюстиции России внесло ЛГБТ* в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых суд принял решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».
«Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения (решение Верховного Суда РФ от 30.11.2023) (дата размещения сведений: 01.03.2024)», – сказано на сайте министерства.
Напомним, 30 ноября 2023 года Верховный суд признал ЛГБТ* экстремистской организацией и запретил в России. На заседании судья сказал, что решение следует «исполнять немедленно».
*экстремистская организация, запрещенная в России
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