Минюст РФ внес в список иноагентов The Bell, Михаила Фишмана и Ровшана Аскерова

Министерство юстиции РФ вновь расширило реестр иностранных агентов. В частности, в него включены издание The Bell и ведущий телеканала «Дождь» (также признан иноагентом) Михаил Фишман.

Кроме того, иностранными агентами объявлены игрок «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров (заочно арестованный в конце мая), философ Рубен Апресян, бывший председатель Общественной палаты Башкортостана Ростислав Мурзагулов и экологическое движение «42» из Архангельска.

Все эти люди и организации включены в список иноагентов на основании статьи 7 федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Всего реестр иностранных агентов теперь включает 499 физических лиц, СМИ и организаций.

Еще в апреле Минюст признал СМИ-иноагентами основательницу The Bell Елизавету Осетинскую и главного редактора издания Ирину Малкову.