Минюст РФ включил в список иноагентов журналиста Солдатова* и политолога Снеговую*

Эмблема Минюста РФ

Фото: Wikipedia.org

Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов еще пятерых человек и исключила из него одну организацию в связи с ликвидацией. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В частности, относительно журналиста Дмитрия Губина* утверждается, что он создавал и распространял материалы иностранных агентов, а также «распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ», и «недостоверную информацию» о решениях и политике властей России и о действиях Вооруженных сил РФ.

Про журналиста Дмитрия Еловского* также сказано, что он «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике». Упоминается, что он выступал против специальной военной операции на Украине и тоже распространял материалы иноагентов. Отмечается и то, что журналист «является шеф-редактором информационно-политического проекта, созданного иностранным агентом».

О юристе Кирилле Качуре* говорится, что он «осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации и Вооруженных сил Российской Федерации», а также распространял недостоверные сведения о решениях и политике властей РФ.

Относительно журналиста Андрея Солдатова* в Минюсте утверждают, что он, являясь сотрудником иностранной организации, выступал против спецоперации, распространял недостоверные сведения о решениях и политике властей РФ, распространял материалы иноагентов и «участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами».

В свою очередь про Марию Снеговую* сказано, что она, являясь сотрудником различных американских аналитических центров и университетов, стремилась создать негативный образ России и Вооруженных сил РФ, распространяла материалы иноагентов и как респондент бывала на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами.

Все объявленные иностранными агентами лица проживают за пределами России. Помимо прочего, из реестра иностранных агентов «в связи с ликвидацией» исключена региональная национально-культурная общественная организация «Туба калык» («Тубалары»)**.

* Признан(а) физическим лицом — иностранным агентом.

** Был(а) внесен(а) в реестр организаций — иностранных агентов.