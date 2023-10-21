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Минюст включил в реестр иноагентов бывшего замглавы МИД России Георгия Кунадзе
Министерство юстиции России внесло бывшего заместителя главы МИД РФ, главного научного сотрудника ИМЭМО РАН Георгия Кунадзе в реестр иноагентов. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.
«Кунадзе распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также о действиях Вооруженных сил РФ», — поясняется в публикации.
Также утверждается, что экс-замминистра систематически становился респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами.
Кроме того, список Минюста пополнили политолог Михаил Савва и главред ранее внесенного в реестр иноагентов издания «Довод» Илья Косыгин.
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