Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минюст РФ включил в реестр иноагентов Залину Маршенкулову* и еще трех человек
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов еще четырех человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Относительно проживающей сейчас за пределами России журналистки, блогера и феминистской активистки Залины Маршенкуловой* в заявлении Минюста сказано, что она выступала против специальной военной операции на Украине, осуществляла пропаганду ЛГБТ**-отношений, распространяла недостоверную информацию о решениях и политике органов публичной власти РФ. Также утверждается, что она участвовала во встрече, организованной нежелательной организацией, «призывала к участию в мероприятиях по сбору средств в пользу Украины» и участвовала в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов.
О политологе Давиде Канкия* в сообщении ведомства говорится, что он распространял недостоверную информацию о российской избирательной системе, а также о решениях и политике органов публичной власти РФ, участвовал в создании сообщений и материалов иноагентов.
В свою очередь о журналисте из Краснодара Александре Савельеве* сказано, что он участвовал в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов, распространял недостоверную информацию о решениях и политике органов публичной власти РФ и выступал против специальной военной операции на Украине.
Относительно политика из Новосибирска Аркадия Янковского*, бывшего с 1995 по 1999 год депутатом Государственной Думы РФ, говорится, что он тоже участвовал в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов, распространял недостоверную информацию о решениях и политике органов публичной власти РФ и выступал против специальной военной операции на Украине.
Канкия*, Савельев* и Янковский* на данный момент также проживают за пределами России.
Помимо этого, из реестра иностранных агентов в связи с ликвидацией исключено общество с ограниченной ответственностью «Данное сообщение».
* Включен(а) в реестр иностранных агентов.
** Экстремистская организация, запрещенная в России. В конце ноября 2023 года такое решение принял Верховный суд РФ, сочтя данное явление «международным общественным движением».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»