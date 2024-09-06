Минюст РФ включил в реестр иноагентов Залину Маршенкулову* и еще трех человек

Фото: пресс-служба Минюста РФ

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов еще четырех человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Относительно проживающей сейчас за пределами России журналистки, блогера и феминистской активистки Залины Маршенкуловой* в заявлении Минюста сказано, что она выступала против специальной военной операции на Украине, осуществляла пропаганду ЛГБТ**-отношений, распространяла недостоверную информацию о решениях и политике органов публичной власти РФ. Также утверждается, что она участвовала во встрече, организованной нежелательной организацией, «призывала к участию в мероприятиях по сбору средств в пользу Украины» и участвовала в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов.

О политологе Давиде Канкия* в сообщении ведомства говорится, что он распространял недостоверную информацию о российской избирательной системе, а также о решениях и политике органов публичной власти РФ, участвовал в создании сообщений и материалов иноагентов.

В свою очередь о журналисте из Краснодара Александре Савельеве* сказано, что он участвовал в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов, распространял недостоверную информацию о решениях и политике органов публичной власти РФ и выступал против специальной военной операции на Украине.

Относительно политика из Новосибирска Аркадия Янковского*, бывшего с 1995 по 1999 год депутатом Государственной Думы РФ, говорится, что он тоже участвовал в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов, распространял недостоверную информацию о решениях и политике органов публичной власти РФ и выступал против специальной военной операции на Украине.

Канкия*, Савельев* и Янковский* на данный момент также проживают за пределами России.

Помимо этого, из реестра иностранных агентов в связи с ликвидацией исключено общество с ограниченной ответственностью «Данное сообщение».

* Включен(а) в реестр иностранных агентов.

** Экстремистская организация, запрещенная в России. В конце ноября 2023 года такое решение принял Верховный суд РФ, сочтя данное явление «международным общественным движением».