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Минюст РФ включил Greenpeace в перечень нежелательных организаций
Минюст внес международную неправительственную экологическую организацию Greenpeace в перечень нежелательных на территории России. Причиной стали ее попытки вмешиваться во внутренние дела страны, проводить антироссийскую пропаганду, а также финансирование иноагентов.
«В перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена международная неправительственная некоммерческая организация Greenpeace International (Stichting Greenpeace Council) („Гринпис Интернешнл“, „Фонд Гринпис Совет“, „ГРИНПИС“) (Нидерланды)», – сказано в сообщении на сайте ведомства.
Ранее 19 мая нежелательной деятельность Greenpeace признала и Генпрокуратура России. Там отметили, что природоохранная деятельность организации сопровождается активным продвижением политической позиции Запада, а после начала спецоперации на Украине ее активисты активно начали призывать к экономической изоляции России и ужесточению санкционных мер против нее.
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