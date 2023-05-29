Минюст РФ включил Greenpeace в перечень нежелательных организаций

Минюст внес международную неправительственную экологическую организацию Greenpeace в перечень нежелательных на территории России. Причиной стали ее попытки вмешиваться во внутренние дела страны, проводить антироссийскую пропаганду, а также финансирование иноагентов.

«В перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена международная неправительственная некоммерческая организация Greenpeace International (Stichting Greenpeace Council) („Гринпис Интернешнл“, „Фонд Гринпис Совет“, „ГРИНПИС“) (Нидерланды)», – сказано в сообщении на сайте ведомства.

Ранее 19 мая нежелательной деятельность Greenpeace признала и Генпрокуратура России. Там отметили, что природоохранная деятельность организации сопровождается активным продвижением политической позиции Запада, а после начала спецоперации на Украине ее активисты активно начали призывать к экономической изоляции России и ужесточению санкционных мер против нее.