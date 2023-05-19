Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Greenpeace в России

Деятельность организации Greenpeace (Greenpeace International) на территории России признана нежелательной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру.

«По результатам изучения поступивших материалов установлено, что деятельность международной неправительственной некоммерческой организации Greenpeace International (Stichting Greenpeace Council, „Гринпис интернэшнл“, „Фонд Гринпис совет“, „Гринпис“, Нидерланды) представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ», — заявили в надзорном ведомстве.

Отмечается, что природоохранная деятельность организации фактически сопровождается активным продвижением политической позиции и попытками вмешательства во внутренние дела РФ, а с началом спецоперации «активисты Greenpeace занимаются антироссийской пропагандой, призывают к дальнейшей экономической изоляции нашей страны и ужесточению санкционных мер».