Минюст РФ признал иноагентами Кашина, Пивоварова и Чичваркина

Министерство юстиции России сегодня внесло в реестр СМИ — иностранных агентов журналистов Олега Кашина и Алексея Пивоварова, создателя интернет-проекта «Редакция».

Кроме того, в перечень физических лиц — иноагентов включен предприниматель Евгений Чичваркин.

Помимо этого, СМИ-иноагентами признаны журналист и радиоведущий Михаил Соколов, художница и общественная активистка Юлия Цветкова, правозащитница и профсоюзная деятельница Ирина Данилович, а также политолог Николай Петров.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Минюст РФ признал иноагентами бывшего главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова и публициста Александра Невзорова.