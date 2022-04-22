Минюст РФ признал иноагентами Венедиктова и Невзорова

В пятницу, 22 апреля, министерство юстиции РФ включило в список СМИ-иноагентов бывшего главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова и публициста Александра Невзорова.

Венедиктов уже заявил РБК, что собирается судиться, поскольку воспринимает признание себя иностранным агентом как клевету.

Также в этот перечень попали журналисты Сергей Пархоменко, Артур Асафьев, Екатерина Лушникова и Владимир Воронов.

Кроме них, Минюст признал СМИ-иностранными агентами декана факультета социальных наук Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Виктор Вахштайн и активист Ярослав Сироткин.

Пополнился и список физлиц-иноагентов. В него включены политический активист Владимир Кара-Мурза и бывший сотрудник признанного экстремистским и запрещенного в России Фонда борьбы с коррупцией Леонид Волков.

