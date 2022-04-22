Минюст РФ признал иноагентами Венедиктова и Невзорова
В пятницу, 22 апреля, министерство юстиции РФ включило в список СМИ-иноагентов бывшего главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова и публициста Александра Невзорова.
Венедиктов уже заявил РБК, что собирается судиться, поскольку воспринимает признание себя иностранным агентом как клевету.
Также в этот перечень попали журналисты Сергей Пархоменко, Артур Асафьев, Екатерина Лушникова и Владимир Воронов.
Кроме них, Минюст признал СМИ-иностранными агентами декана факультета социальных наук Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Виктор Вахштайн и активист Ярослав Сироткин.
Пополнился и список физлиц-иноагентов. В него включены политический активист Владимир Кара-Мурза и бывший сотрудник признанного экстремистским и запрещенного в России Фонда борьбы с коррупцией Леонид Волков.