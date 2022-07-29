Минюст РФ признал иноагентами Быкова, Алешковского и Альбац

Министерство юстиции России сегодня внесло в реестр СМИ — иностранных агентов писателя, поэта и публициста Дмитрия Быкова, журналиста и общественного деятеля Митю (Дмитрия) Алешковского, а также журналиста и публициста Евгению Альбац.

Кроме того, СМИ-иноагентом признано ООО «Иноагент ААВ», созданное бывшим главным редактором закрывшегося радио «Эха Москвы» Алексеем Венедиктовым, который сам был объявлен иностранным агентом еще в апреле. Соответствующее юридическое лицо с правом вести издательскую деятельность он зарегистрировал в июле.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Госдума приняла новый законопроект о деятельности иноагентов.