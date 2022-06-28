Госдума приняла новый законопроект о деятельности иноагентов

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, обобщающий нормы законодательства об иноагентах. Документ, который в числе прочего предлагает создать реестр лиц, «аффилированных с иноагентами», опубликован на думском сайте.

Новый закон уточняет понятия «иностранный агент», «иностранное влияние», «иностранный источник» и «политический деятель». Так, иностранным агентом признается лицо, которое получило поддержку или находится под иностранным влиянием в иных. При этом такой человек ведет политическую деятельность или распространяет предназначенные для неограниченного круга лиц сообщения и материалы.

Иноагентами могут быть признаны российские или иностранные юрлица, общественные объединения, а также физлица вне зависимости от наличия или отсутствия гражданства. При этом не могут признать иноагентами органы публичной власти РФ, политические партии, госкорпорации и религиозные объединения.

Кроме того, закон предусматривает создание реестра физических лиц, аффилированных с иноагентами. В него могут включить граждан, входящих в состав признанного иноагентом объединения, а также получающих от них деньги или другие активы. Причем на таких аффилированных лиц не будут распространяться требования и ограничения, установленные для иноагентов.

Ранее в РФ создали реестр иноагентов. Как уточняется в документе, при желании можно добиться исключения из этого списка, если в течение года до подачи соответствующего заявления иноагент не получал никаких средств от иностранных источников.