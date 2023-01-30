Минюст призвал россиян самостоятельно регистрироваться в статусе иноагентов

Жители России, деятельность которых попадает либо может попасть под закон об иностранном влиянии, обязаны добровольно обратиться в Минюст, чтобы их включили в реестр иностранных агентов, заявил замглавы министерства Олег Свириденко. При прекращении соответствующей деятельности человек также может самостоятельно подать заявление об исключении его из реестра, добавил он.

«Если лицо не исполняет эту обязанность, а Минюст установил соответствующие факты, то оно включается в реестр», – приводит его слова «Интерфакс».

Полномочия по ведению реестра иноагентов на Минюст возложены ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», который ступил в силу в декабре прошлого года, напомнил представитель ведомства. В реестр включаются «лица, осуществляющие определенные виды деятельности, находясь при этом под иностранным влиянием».

«Все решения [о включении в реестр] основаны на юридически подтвержденных фактах, а документальное подтверждение содержится в материалах реестровых дел», – добавил замминистра.

Он также подчеркнул, что признание кого-либо иноагентом не означает запрет на осуществление им деятельности. «Это статус, который характеризует правовое положение лица и влечет возникновение определенных прав, обязанностей и ограничений», – пояснил Свириденко.

На сегодняшний день реестр иноагентов состоит из 536 граждан и организаций.

Напомним, последний раз реестр пополнялся в конце минувшей недели – в него добавили лидера Little Big Илья Прусикина*, представителя Далай-ламы в России, Монголии и странах СНГ Эрдни-Басан Омбадыкова* и других.

*Признан(а) физическим лицом — иностранным агентом.