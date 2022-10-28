Минюст отнес к иноагентам еще 7 человек, в том числе гендиректора канала «Дождь»*
Минюст РФ вновь расширил реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. В него вошли еще семь человек, в том числе генеральный директор телеканала «Дождь»* Наталья Синдеева**, сообщается сайте ведомства.
Также в список иноагентов ключили адвоката Михаила Беньяша**, политолога Тараса Березовца** и журналиста Ивана Яковину** – «за осуществление политической деятельности», причем в сведениях об иностранных источниках указана Украина.
Также в реестр вошли гендиректор сервиса для чтения электронных книг Bookmate Андрей Баев** и бизнесмен Алексей Докучаев**.
Напомним, на прошлой неделе иноагентами в России признали журналиста и писателя Михаила Зыгаря** и кинопродюсера Александра Роднянского**.
*признан в РФ СМИ-иноагентом
**физлицо, выполняющее функции иноагента