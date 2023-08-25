Минюст объявил иноагентами политолога Кирилла Рогова* и журналиста Константина Эггерта*

Министерство юстиции внесло в список иностранных агентов шесть граждан России и две организации. Среди них — журналисты Виталий Дымарский* и Константин Эггерт*, политолог Кирилл Рогов*, аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин*, сообщается на сайте ведомства.

Также в реестр иноагентов включены блогер Александр Штефанов*, сопредседатель Демократического конгресса народов России Мартин Кочесоков*.

Организацией-иноагентом объявлено интернет-издание «Довод»**, главным редактором которого является Дымарский*. Кроме того, в списке – иностранное юридическое лицо MRR-Fund gemeinnützige UG**, реализующее проект My Russian Rights.

Среди причин включения в список иноагнетов Дымарского* Минюст указал, что он принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и действиях ВС России.

Эггерт*, по данным ведомства, также принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов, выступал против спецоперации. Аналогичные причины указаны для других лиц, включенных в реестр.

При этом Минюст исключил из реестра Акционерное общество «РС-Балт», объяснив это тем, что организация прекратила получать денежные средства от иностранных источников.

Напомним, на прошлой неделе иноагентами объявили семь человек, в том числе – писательницу Линор Горалик* и публициста Андрея Пионтковского*.

*Признан(а) физическим лицом — иностранным агентом.

** Внесен в реестр организаций — иностранных агентов.