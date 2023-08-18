Минюст России включил в реестр иноагентов писательницу Горалик и публициста Пионтковского

Минюст России включил в список иноагентов еще семь человек. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, писательница Линор Горалик распространяла недостоверную информацию о решениях, принимаемых органами публичной власти РФ, и проводимой ими политике, а также о действиях российской армии, пропагандировала ЛГБТ-отношения.

Общественный деятель Владимир Довданов участвовал в создании информационных материалов иноагентов, выступал против спецоперации, а также распространял недостоверную информацию о решениях органов публичной власти РФ и действиях ВС РФ. Кроме того, он выступал с призывами к действиям, который могли привести к нарушению территориальной целостности РФ.

Экономист Андрей Илларионов распространял для неограниченного круга лиц материалы иноагентов и недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, также принимал участие в качестве респондента на площадках, предоставляемых иностранными СМИ.

Также в реестре оказались активистка фонда «Свободная Якутия» (организация-иноагент) Сарылгана Кондакова, публицист Андрей Пионтковский, экс-член СПЧ Сергей Кривенко, писательница Татьяна Сотникова.