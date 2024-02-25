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Минувшей ночью российские ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников
Дежурные средства ПВО пресекли попытку Украины совершить террористическую атаку на территории РФ, уничтожив четыре БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Два дрона перехватили в небе над Белгородской областью, еще четыре — над акваторией Черного моря.
Ранее сообщалось, что Сергей Шойгу, проводя инспекцию в российской группировке войск «Центр» в зоне спецоперации, выслушал доклады командующего группировкой и офицеров штаба.
Специальная военная операция проводится по решению Президента Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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