news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
СВО 25 февраля 2024 09:47

Минувшей ночью российские ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников

Скопировать ссылку

Дежурные средства ПВО пресекли попытку Украины совершить террористическую атаку на территории РФ, уничтожив четыре БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Два дрона перехватили в небе над Белгородской областью, еще четыре — над акваторией Черного моря.

Ранее сообщалось, что Сергей Шойгу, проводя инспекцию в российской группировке войск «Центр» в зоне спецоперации, выслушал доклады командующего группировкой и офицеров штаба.

Специальная военная операция проводится по решению Президента Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

#спецоперация на Украине
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100