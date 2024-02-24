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СВО 24 февраля 2024 09:28

Шойгу заслушал доклады командующего группировкой «Центр» и офицеров в зоне СВО

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу, проводя инспекцию в российской группировке войск «Центр» в зоне СВО, выслушал доклады командующего группировкой и офицеров штаба.

Ему предоставили доклады о текущем положении дел на территории зоны спецоперации, о характере действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач.

Напомним, что группировкой «Центр» командует генерал-полковник Андрей Мордвичев.

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