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Шойгу заслушал доклады командующего группировкой «Центр» и офицеров в зоне СВО
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу, проводя инспекцию в российской группировке войск «Центр» в зоне СВО, выслушал доклады командующего группировкой и офицеров штаба.
Ему предоставили доклады о текущем положении дел на территории зоны спецоперации, о характере действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач.
Напомним, что группировкой «Центр» командует генерал-полковник Андрей Мордвичев.
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