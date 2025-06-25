«Виноваты» услуги: за счет чего в Татарстане снизилась инфляция

Годовая инфляция в Татарстане в минувшем мае продолжила замедляться второй месяц подряд, но всего до 10,56% – с 10,7% в апреле. Как и по России в целом, в основном это происходит за счет снижения темпов роста цен на непродовольственные товары, а вот услуги и продукты питания продолжают дорожать. Подробнее – в ежемесячном обзоре «Татар-информа».





Продуктовая инфляция в мае снова ускорилась, пусть и символически – до 14,63% с 14,5% в апреле

Фото: © «Татар-информ»

Продуктовая инфляция ускорилась, хотя и символически

Замедление годовой инфляции в Татарстане, после пятимесячного роста, началось еще в апреле – тогда с мартовского пика в 11,1% показатель снизился до 10,7%. И вот – очередной шаг вниз, до 10,56% в мае. Основной вклад в процесс на этот раз внесли только непродовольственные товары, годовые приросты цен на которые сократились до 4,02% с апрельских 4,72% (и с февральского взлета на 5,8%).

В то же время продуктовая инфляция в мае снова ускорилась, пусть и символически – до 14,63% с 14,5% в апреле. А вот прирост цен на услуги покорил очередную вершину – 14,25%, хотя еще мартовский уровень оказался абсолютным рекордом за все доступные данные с 2012 года. Впрочем, по итогам июля, когда по всей стране пройдет плановая индексация тарифов на ЖКУ (в Татарстане – на 17,5% при среднем по РФ росте на 11,9%), рекорд может снова обновиться.

Отметим, что годовая инфляция в мае в Татарстане снова оказалась выше, чем в целом и по стране (9,88%), и по ПФО (10,34%). При этом базовая инфляция в республике осталась ниже общей, но тоже двузначной – 10,32%. Для сравнения: по России этот индикатор в мае замедлился до 8,94%.

По данным Нацбанка РТ, годовые приросты цен на продовольствие, особенно на масло, молочную (в том числе сыр), рыбную и мясную продукцию, а также на услуги (в том числе организаций культуры, бытовые и медицинские) в Татарстане оставались высокими, в то время как непродовольственные товары за год подорожали значительно меньше.

Поездки на Черноморское побережье подорожали в республике сильнее, чем в целом по стране, «из-за большей активности покупателей». Фото: © «Татар-информ»

Майский разгон инфляции связан с заметным увеличением цен на услуги

Месячный рост цен в республике в мае, после существенного замедления в апреле до 0,25% (к марту), ускорился до 0,6%. Причем с сезонной корректировкой рост цен оказался не сильно меньше – 0,56% (после 0,37% в апреле). Главной причиной в Нацбанке РТ, как и ранее, назвали «высокий спрос, который опережает возможности расширения предложения». На фоне чего «производители и поставщики многих товаров и услуг продолжали переносить возросшие затраты в цены».

Быстрый разгон инфляции в мае (больше, чем в целом по России, – там 0,37% с сезонной корректировкой) был связан в основном с более заметным ростом цен на услуги: за месяц – на 1,08%. В принципе, это обычное дело в начале туристического сезона. Но в этом году вмешались и субъективные факторы: так, поездки на Черноморское побережье подорожали в республике сильнее, чем в целом по стране, «из-за большей активности покупателей».

За год цены на такие туры прибавили уже 10,72% (для сравнения: поездки в Турцию – всего 4,91%). Интересно, что стоимость речных круизов, несмотря на ее значительное увеличение в мае, оставалась на 3,24% ниже, чем год назад.

Продолжают дорожать в Татарстане и услуги пассажирского транспорта. Так, проезд в междугородном автобусе за год вырос в цене на 12,23%, а на такси и вовсе на 15,94%. Отчасти это связано с ростом затрат на обслуживание транспорта и на топливо, а также с нехваткой водителей. Конкретно в мае, отметили в Нацбанка РТ, цены на такси отреагировали еще и на рост спроса: «В республике чаще пользуются данной услугой, чем в целом по стране, в том числе по причине высокой туристической привлекательности региона».

В республике «вновь сильнее, чем в России в целом», подешевели яйца – за год уже более чем на 30% Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане вновь сильнее, чем в России в целом, подешевели яйца

Также в мае выросли цены на продукты питания (на 0,73%) – как и в ранее, на это влияет «увеличение расходов их производителей и поставщиков, в том числе на зарплаты сотрудников, транспортировку и упаковку». На стоимости рыбопродуктов продолжает сказываться сокращение вылова рыбы в российских регионах промысла – за год прирост цен на эту группу составил уже 23,98%, тогда как на мясопродукты – для сравнения – «всего» 10,75%.

В связи с этим подорожали в Татарстане и услуги общественного питания (за год – на 13,59%), тем более что в мае спрос на посещение кафе и ресторанов оставался высоким. Рост турпотока пока помогает рестораторам отбивать постоянно растущие издержки, и не только на закупку «отдельных продуктов», но и в числе прочего на зарплаты персонала.

В то же время в республике «вновь сильнее, чем в России в целом», подешевели яйца – за год уже более чем на 30% (а ведь когда-то цены на них скакали так, что поражали воображение). Это по-прежнему объясняется более существенными темпами роста их производства на птицефабриках региона. А удешевление риса (на 7,89% за год) случилось благодаря росту его предложения и, как следствие, снижению цен на мировом рынке.

В «непродах» – дефляция третий месяц подряд

Непродовольственные товары тоже продолжили дешеветь. В месячном разрезе с марта в них вообще продолжается дефляция (в мае – до -0,05%). По сравнению с апрелем снова снижались цены на зависимые от импорта товары, особенно на цифровую и бытовую технику. На это по-прежнему влияло укрепление рубля, а также постепенное охлаждение спроса.

В годовом разрезе, по данным Нацбанка РТ, в республике подешевели смартфоны (на 8,66%), смарт-часы (на 9,32%), телевизоры (на 12,66%), ноутбуки (на 10,97%), роботы-пылесосы (на 30,05%). А стиральные машины и фотоаппараты хотя и подорожали, но умеренно – на 1,91% и 4,02% соответственно.

По оценке Волго-Вятского ГУ ЦБ, потребительская активность в макрорегионе в апреле и мае после околонулевой динамики в феврале и марте «немного увеличилась». И ретейлеры даже «немного улучшили текущие оценки по спросу». Положительный вклад в текущую динамику потребления внесли продажи в главной группе «непродов» – автомобилях, хотя в целом этот рынок работает ниже прошлогодних показателей и большинство опрошенных дилеров оценивают текущие и будущие продажи негативно. В то же время сокращался спрос на стройматериалы, мебель и бытовую технику, слабым остался спрос на одежду и обувь.

По сравнению с апрелем снова снижались цены на зависимые от импорта товары, особенно на цифровую и бытовую технику Фото: © Михаил Воскресенский / РИА Новости

«Устойчивость дезинфляционного тренда еще предстоит подтвердить»

Годовая инфляция в России в мае продолжила снижение, а к концу июня показатель опустился до 9,5%. При этом текущую инфляцию в мае сам ЦБ оценил на уровне, близком к целевому для себя 4%-ному «таргету» – 4,5% (с сезонной корректировкой). Что особенно впечатляет после 6,2% в апреле, 8,2% в первом квартале 2025-го и 12,8% в четвертом квартале 2024-го.

В ПСБ считают, что «устойчивое замедление инфляционных процессов уже очевидно». Однако у регулятора несколько иное мнение. «Мы видим тренд замедления инфляции, но устойчивость этого тренда нам еще предстоит определить и подтвердить», – заявил директор департамента денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России Андрей Ганган, выступая на деловом завтраке Сбера в рамках ПМЭФ-2025.

«Неустойчивость» дезинфляционных процессов связана, например, с тем, что замедление роста цен происходит крайне неравномерно. Скажем, общий тренд на замедление с начала года наблюдается в продовольствии, однако темпы удорожания основных продуктов питания (молоко, мясо, хлеб) в мае оставались высокими. Аналогичная картина и в услугах: рост спроса все еще опережает возможности расширения предложения как повседневных услуг с преимущественно рыночным ценообразованием (бытовые и медицинские), так и рекреационных и санаторно-оздоровительных.

Непродовольственные товары в мае в среднем продолжали дешеветь, но более сдержанными темпами, чем ранее. «Цены на эти товары в большей степени чувствительны как к жестким денежно-кредитным условиям, так и к динамике курса», – напомнили в ЦБ.

По оценке Райффайзен банка, инфляция в «непродах» по РФ в целом в мае уже вплотную приблизилась к цели ЦБ (4,8%), все благодаря влиянию жесткой ДКП и крепкого курса рубля, «который мало влияет на продукты питания и услуги». И хотя «наметилось замедление роста» цен на продукты питания (9,9% против 10,2% в апреле), а ситуация в услугах остается стабильной (12,6%), дезинфляции в этих сегментах мешают плохой урожай прошлого года и жесткость рынка труда. В связи с этим неоднородность инфляционной динамики действительно остается фактором риска.

В ПСБ считают, что «если достигнутый уровень инфляции удастся закрепить в дальнейшем, ЦБ может ускорить смягчение денежно-кредитной политики». Способствовать такому развитию событий будет «устойчиво крепкий курс рубля», который в случае ослабления обернется мощным проинфляционным фактором.

В то же время в Райффайзен банке уверены, что «с учетом существенного ожидаемого охлаждения экономической активности дезинфляция, как мы ожидаем, будет более выраженной, даже несмотря на прогнозируемое нами ослабление курса рубля».

«Неустойчивость» дезинфляционных процессов связана, например, с тем, что замедление роста цен происходит крайне неравномерно Фото: © «Татар-информ»

«Мы будем снижать ставку по мере снижения инфляции»

Регулятора беспокоит и то, что устойчивого тренда на снижение инфляционных ожиданий населения – а это один из важнейших индикаторов, который ЦБ учитывает при корректировке ДКП, – в последнее время не наблюдается, они колеблются в диапазоне 13-14%. Другие важные факторы дезинфляции – сближение темпов роста зарплат с темпами роста производительности труда и сохранение умеренной динамики внутреннего спроса – пока тоже вызывают вопросы.

Неудивительно, что ЦБ проявляет крайнюю осторожность в своих решениях. На заседании 6 июня совет директоров Банка России впервые с октября прошлого года снизил ключевую ставку – с 21% до 20%. Но заявил при этом, что дальнейшие решения будет принимать «в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий». И что «продолжит поддерживать высокие ставки по кредитам и депозитам достаточно долгое время, чтобы замедление инфляции к цели приобрело необходимую скорость и устойчивость».

Президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ-2025 поддержал политику Банка России, объяснив, что высокая инфляция стала платой за резкий рост российской экономики (два последних года – свыше 4% ежегодно). И что наметившееся снижение показателя «значит, что меры, которые предпринимаются финансовыми властями России, дают положительный результат». По итогам года, предположил глава государства, инфляция снизится до 7% (нижняя граница прогноза ЦБ).

В Правительстве РФ, впрочем, открыто подталкивают ЦБ к более смелым решениям. Так, первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью РБК заявил, что столь высокая ключевая ставка «не может быть на длительный период», потому что «тогда реальный сектор экономики просто перестанет развиваться, а у государства не останется возможностей, ресурсов и средств все направлять на компенсацию процентов». А «экономический» вице-премьер Александр Новак рекомендовал «переходить от управляемого охлаждения, наоборот, к нагреву экономики». И заявил, что не следует пропускать тот момент, когда это нужно сделать.

«Мы будем снижать ставку по мере снижения инфляции. Она сейчас замедляется, замедляется даже быстрее наших ожиданий, и будут снижаться инфляционные ожидания, это должно происходить», – обнадежила всех на ПМЭФ-2025 глава Банка России Эльвира Набиуллина. Цель вернуть инфляцию к 4% в 2026 году и удерживать вблизи этого уровня в дальнейшем для ЦБ с повестки дня не снята. Но регулятор уверен, что это потребует достаточно длительного сохранения высоких ставок.