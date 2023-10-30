Минуллина: Турция — инвестор номер один для Татарстана среди иностранных государств

Среди иностранных инвесторов Турция — номер один для Татарстана. Об этом во время торжественного приема в Казани, посвященному столетнему юбилею Турецкой Республики, сообщила «Татар-информу» глава АИР РТ Талия Минуллина.

«Для нас Турецкая Республика — номер один среди всех иностранных инвесторов. Даже в такое непростое время мы не только сохраняем дружеские отношения, но и продолжаем реализовывать большое количество бизнес-проектов», — сказала она.

Минуллина подчеркнула, что после ухода с российского рынка многих иностранных компаний перед турецкими бизнесменами открылись новые возможности для реализации в Татарстане. Они начали занимать освободившиеся направления.

«Речь идёт о таких направлениях, как текстиль, автомобили, станкостроение, металлообработке и многих других», — пояснила глава Агентства инвестиционного развития республики.

Напомним, что 29 октября с юбилеем образования республики Лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана поздравили Президент России Владимир Путин и Раис Татарстана Рустам Минниханов.