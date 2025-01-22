Минуллина рассказала, зачем в Казани проведут первый татарстано-индийский форум

Талия Минуллина

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Провести в Казани деловой форум, посвященный взаимоотношениям Татарстана и Индии, просили руководители крупных компаний республики. Об этом «Татар-информу» сказала глава Агентства инвестиционного развития (АИР) Татарстана Талия Минуллина.

«Несколько руководителей очень крупных предприятий Татарстана подходили ко мне и спрашивали: почему форум «Россия — Исламский мир», почему Российско-китайский форум «РОСТКИ» есть, а Индии нет. Это непосредственный запрос от бизнеса. Сегодня не так много дружественных государств, настроенных на конструктивную экономическую повестку. Но Индия одна из таких стран, и это очень большой рынок», – считает глава АИР РТ.

Отношения Татарстана и Индии активно развиваются. Например, в октябре 2024 года премьер-министр Индии Нарендра Моди прилетал в Казань для участия в саммите БРИКС. В столице Татарстана планируют открыть Генконсульство Индии в 2025-м.

По словам Минуллиной, Татарстан заинтересован в сотрудничестве с Индией в сфере технологий. Кроме того, эта страна очень сильна в фармацевтике и есть туристическая ниша.

Накануне стало известно, что на октябрь 2025 года запланирован новый форум «Татарстан — Индия: взаимная эффективность».