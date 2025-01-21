Талия Минуллина о крупных форумах в Казани: «А что в итоге у нас остается?»

Глава Агентства инвестиционного развития РТ собрала сегодня представителей властей и инвесторов, чтобы рассказать об успехах и ошибках в минувшем году и предупредить о сложностях наступившего. Обсуждали, почему иногда готовые инвестпроекты «не идут» и дорогие кредиты. Но наибольший интерес вызвал проект первого в Татарстане крематория.





Коллегия Агентства инвестиционного развития РТ прошла в бизнес-отеле DION INN

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Итогом форумов должны быть инвестиции в Татарстан

Участники итоговой коллегии Агентства инвестиционного развития (АИР) Татарстана собрались в бизнес-отеле DION INN на территории Millenium Clinic. Итоги инвестиционного года обсуждали на 12-м этаже с видом на мост «Миллениум» и центр Казани. В самом начале встречи руководитель Агентства Талия Минуллина поблагодарила инвестора за гостеприимство и отметила, что бизнес-отель совсем новый – открыт в 2024 году.

Первой выступила, разумеется, глава АИР. Она не боялась говорить о провалах, преградах в 2024-м и вызовах, которые еще только предстоит решить в 2025-м. Минуллина задалась вопросом, как развивать инвестиции с учетом того, что в республике развивается масштабная конгрессно-выставочная деятельность. Провели саммит БРИКС, каждый год приезжают гости на форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» и Российско-Китайский форум «РОСТКИ», проходит много отраслевых выставок.

«Но сегодня вопрос об этих мероприятиях, наверно, надо ставить так: а что в итоге у нас остается? Мы много сил тратим на то, чтобы эти люди к нам приехали, разместились, чтобы все им здесь понравилось. И что мы имеем? Готовы ли наши отраслевые министерства и ведомства к этим переговорам, готовы ли муниципалитеты?» — задалась вопросом Талия Минуллина.

По прогнозу, инвестиции в основной капитал Татарстана впервые превысят 1 трлн рублей по итогам 2024 года. Для сравнения: в 2023 году этот показатель достиг 953 млрд рублей.

Талия Минуллина не боялась говорить о провалах, преградах в 2024-м и вызовах, которые еще только предстоит решить в 2025-м Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

У Минуллиной накопились вопросы к главам муниципалитетов

Судя по всему, у главы Агентства накопились вопросы к главам муниципалитетов. Так, например, в 2024 году реализована такая практика: руководителей районов Татарстана назначают кураторами инвестиционных проектов, чтобы те сопровождали инвестора на каждом этапе. Уже есть проштрафившиеся. Например, в Пестречинском районе одобрили проект по производству строительных инструментов на 350 млн рублей, а куратором был назначен глава Раис Сулейманов. Но прошло несколько месяцев, а дорожная карта так и не была разработана, где инвестор — непонятно. Минуллина призвала кураторов к ответственности, чтобы не было срывов запланированных сроков и тем более приостановки проектов.

Вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин позже в ответном слове тоже поднял тему кураторов и попросил не скидывать все на АИР.

«На каждом инвестсовете Раис республики всегда главу спрашивает: «Вы согласны с этим проектом? Вы за него?» Глава отвечает «Да, мы за него». Проходит два года, инвестор непонятно где, земли нет. Это же ваши проекты, коллеги. Люди инвестируют в проект на территории конкретного муниципального образования реальные деньги и создают рабочие места», — обратился к главам муниципалитетов Нигматуллин.

Досталось от Минуллиной и недобросовестным инвесторам.

«К сожалению, не всегда заявленная на переговорах с инвесторами их финансовая состоятельность соответствует действительности. Как говорится, на словах я Лев Толстой, а на деле — толстый лев. Бывает у нас и такое. Тщательная проверка документов помогает обезопасить республику от работы с недобросовестными предпринимателями», – сказала она.

Рустам Нигматуллин поднял тему кураторов и попросил не скидывать все на АИР Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Портрет идеального инвестора в неидеальных условиях

В 2025 году Агентству предстоит работать в непростых условиях:

Критически низкий уровень безработицы – порядка 0,1-0,2%. «Невозможно никакого инвестора привлечь, потому что некому работать», — возмущалась Минуллина.

Высокая ставка ЦБ, фактически блокирующая традиционное банковское кредитование. Глава АИР согласна, что брать кредит сейчас — «самоубийство». Инвесторы по большей части реализовывают новые проекты на реинвестициях или занимают друг у друга.

Затруднено проведение валютных операций и есть сложности в работе с международными партнерами по бизнесу. Тем не менее в 2024 году в Татарстане зарегистрировано 90 компаний с участием иностранного капитала.

Есть определенные технологические трудности, в первую очередь в сфере станкостроения и оборудования. Износ оборудования на предприятиях доходит до 60-70%, а отечественные станки по цене проигрывают конкуренцию более дешевому китайскому оборудованию.

Исходя из всего этого, Минуллина нарисовала портрет идеального инвестора: он готов развивать высокотехнологичный вид бизнеса с минимальным количеством рабочих мест. За базу он берет отечественные разработки и готов реализовать проект на собственные средства.

После заседания коллегии журналисты поинтересовались у главы АИР РТ: неужели такие бывают? Он заверила, что да.

«Только недавно начали один такой проект и сразу выходим на открытие завода. Думаю, будет в августе. Там нет заемных денег, есть технологии, мало людей будет работать. Где-то 400 млн рублей инвестиций. Проект в сфере промышленности», — рассказала Минуллина.

Глава Агентства считает, что инвестклимат в Татарстане действительно хороший, хоть и с недостатками Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Минуллина хочет делать пакетные предложения инвесторам

В целом глава Агентства считает, что инвестклимат в Татарстане действительно хороший, хоть и с недостатками. В начале 2025 года она поставила такие задачи: усилить свою команду (обучить и удержать специалистов), повысить качество сопровождения проектов и внедрять новые, уникальные меры поддержки.

«Чтобы быть привлекательным регионом для инвестора, мы должны делать не только лучше, чем другие субъекты, но и предложить свои исключительные меры поддержки», — сказала Талия Минуллина.

У нее есть идеи на этот счет. Например, пакетные предложения для инвесторов, брать траты на проектную документацию на себя, упаковывать проекты с готовыми кадрами. Словом, чтобы инвестору оставалось только дать деньги.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Когда в Татарстане заработает первый крематорий

Пожалуй, самым любопытным инвестпроектом, который назывался за время коллегии, стал крематорий в Казани. Неоднократно проект замораживался, но, кажется, нынешний инвестор готов довести дело до конца. На заседании сообщили, что первый в Татарстане крематорий может заработать в 2029 году.

«Проект реализуется в три этапа: в текущем году мы планируем подготовить проектную документацию, получить разрешение на строительство и подготовить площадку для крематория. С 2026 по 2028 год мы планируем приступить к строительству здания, установить оборудование и провести обучение персонала. В 2029 году мы хотим ввести объект в эксплуатацию», — сообщила исполнительный директор компании «Концепт-Индустрия» Галия Кучумова.

Крематорий расположится на территории 2,3 га на кладбище «Курган» ближе к Пестречинскому району Татарстана. Его площадь — 1,6 тыс. «квадратов». Комплекс будет включать два зала для прощания, две современные кремационные печи, а также колумбарий для урн.

Проект обойдется в 400 млн рублей, из которых 95% — это заемные средства. Предполагаемая стоимость одной кремации — от 19 до 33 тыс. рублей.

«Финансирование практически готово. Проект мы взяли, мы к нему серьезно относимся. Стопоров не видим. На сегодняшний день объемный пакет документов находится в Агентстве инвестиционного развития», — ответила «Татар-информу» Кучумова.

Глава АИР поделилась, что думают о проекте крематория власти города и республики.

«Ильсур Раисович (Метшин, мэр Казани, – прим. Т-и) проект видел, поддерживает его. Рустам Нургалиевич (Минниханов, Раис Татарстана, – прим. Т-и) одобряет концепцию. По цифрам у нас будет рассмотрение на Инвестиционном совете в 2025 году, потому что им нужна земля без торгов», — рассказала Минуллина.

По ее личному мнению, у людей, которые прощаются с близкими, должна быть возможность выбора: кремация или похороны. Сейчас его пока нет.