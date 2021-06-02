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Ру Тат
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2 июня 2021  17:04
Розалия Хайруллина

Минуллина провела встречу с гендиректором Mitsubishi Heavy Industries на полях ПМЭФ-2021

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Сегодня на площадке Петербургского международного экономического форума руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина провела встречу с гендиректором Mitsubishi Heavy Industries Сэйдзи Идзумисавой.

«Глава ведомства и руководитель японской компании обсудили вопросы сотрудничества в производственно-технологической сфере, а именно — в области декарбонизации и эффективного производства по признанным ESG-практикам», — уточнили в пресс-службе АИР РТ.

Mitsubishi Heavy Industries — японская компания, входящая в Mitsubishi Group. Она специализируется на производстве товаров в области тяжелой промышленности, а также является одним из мировых лидеров в области устойчивых решений для энергетики, газохимии, сталелитейного производства и некоторых других областей. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что во время проведения Петербургского международного экономического форума Правительство Татарстана планирует подписать более 30 различных соглашений.

#агентство инвестиционного развития рт #мицубиси #талия миннулина #ПМЭФ
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