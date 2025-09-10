Минуллина поддержала проект завода ЖБИ-колец за 1,2 млрд рублей в Высокой горе

Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана (АИР РТ) Талия Минуллина поддержала проект завода по производству ЖБИ-колец, плит перекрытий и керамзитных блоков на муниципальном инвестиционном совете с участием АИРа. На заседании присутствовал корреспондент «Татар-информа».

«Участок находится в собственности уже давно. У нас есть свое небольшое производство ЖБИ-колец, но рынок требует больше, мы там не уменьшаемся, поэтому расширяемся», – пояснил представитель проекта Алмаз Ахметов.

Инвестиции составят 1,2 млрд рублей, из которых 70% – собственные средства компании, а 30% – заемные.

Ахметов сообщил, что свое небольшое производство ЖБИ-колец уже есть, а на участке в Высокой Горе хотят расширяться.

«У них на сегодняшний день направлений очень много. Ресторанный бизнес, молзавод в Сабах, у нас тут дома строят, огромный магазин стройматериалов на 1,5 тыс. квадратов. С деньгами у них проблем нет», – прокомментировал доклад глава Высокогорского района Равиль Хисамутдинов.